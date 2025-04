Θέλεις να ζήσεις μια μοναδική F1 εμπειρία με τη Shell; - Real.gr

Νέα Προωθητική Ενέργεια από το Shell GO+

Η Coral Α.Ε. – Shell Licensee παρουσιάζει τη νέα μεγάλη προωθητική ενέργεια, των καυσίμων Shell V-Power και του Shell GO+, που δίνει τη δυνατότητα σε 10 τυχερούς να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία ενός αγώνα F1!

Το Spin to Win, ο τροχός του Shell GO+ app, δίνει στους πελάτες των πρατήριων Shell τη δυνατότητα να κερδίζουν δώρα στη στιγμή ή συμμετοχές στον Διαγωνισμό για να διεκδικήσουν μεγάλα δώρα!

Πιο συγκεκριμένα, από 1η Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2025 οι πελάτες που επιλέγουν τα καύσιμα Shell V-Power, κερδίζουν άμεσα spins, με χρήση του Shell GO+, για να γυρίσουν τον τροχό του Spin to Win.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή:

• Βάζετε καύσιμα Shell V-Power, 20 λίτρα και άνω

• Χρησιμοποιείτε τη Shell GO+ κάρτα σας και συλλέγετε πόντους

• Κάνετε αγορές από την αίθουσα του πρατηρίου

• Κερδίζετε αυτόματα 1 ή 2 spins για να γυρίσετε τον τροχό του Spin to Win, αποκλειστικά στο ανανεωμένο Shell GO+ app

Όσοι συμμετέχουν, μπορούν να μπουν σε κλήρωση για τα παρακάτω μεγάλα δώρα:

• 10 ταξίδια στη Monza για να παρακολουθήσουν από κοντά το Ιταλικό GP και να δουν από κοντά τη Scuderia Ferrari

• 100 καπέλα Ferrari

Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν επιτόπουMotorsport αυτοκινητάκια

• Ferrari backpacks

• Έως και 500 Shell Go+ πόντους

Επισκέψου τώρα ένα πρατήριο Shell ή μπες στο shell.gr και διεκδίκησε το ταξίδι σου στη Monza.

Εδώ και 23 χρόνια, το πρόγραμμα πιστότητας των πρατηρίων Shell, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα ανταμοιβής στην Ελλάδα, με σχεδόν 1 εκατομμύριο ενεργά μέλη, και συνεχίζει να επιβραβεύει τους πελάτες με πόντους και προνόμια κάθε φορά που επισκέπτονται ένα από τα 800+ πρατήρια Shell, αλλά και μέσω στρατηγικών συνεργασιών.Tα μέλη μπορούν να μπουν άμεσα στον κόσμο του Shell GO+, ενημερώνοντας ή κατεβάζοντας το Shell GO+ app στο κινητό τηλέφωνό τους.

Spin to Win – Σκέψου περισσότερα δώρα!