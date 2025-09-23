Quantcast
Θέμης Σοφός: «Απολύτως βάσιμο νομικά το αίτημα του Πάνου Ρούτσι» - Real.gr
21:59, 23/09/2025
Ο γνωστός νομικός, Θέμης Σοφός πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών. Μεταξύ άλλων το χαρακτήρισε νόμιμο και ηθικώς επιβεβλημένο.

