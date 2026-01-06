Θεοφάνεια στην Εύβοια: 15χρονος έπιασε το Σταυρό στον Αλμυροπόταμο -ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας.

Ο Αγιασμός των Υδάτων τελέστηκε στο λιμάνι του χωριού, παρουσία κατοίκων και επισκεπτών που συμμετείχαν στη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Το ιερό τελετουργικό πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον, με τη θάλασσα και το λιμάνι να αποτελούν το επίκεντρο των εκδηλώσεων.

Το Σταυρό έπιασε ο 15χρονος Δημήτρης από το χωριό ενώ μαζί του βούτηξαν ακόμη τέσσερα παιδιά του χωριού.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που μικρά παιδιά άφησαν από τα χέρια τoυς ένα λευκό περιστέρι.