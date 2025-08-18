Quantcast
Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Κερασοχώρι – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - Real.gr
real player

Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Κερασοχώρι – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

18:34, 18/08/2025
Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Κερασοχώρι – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι του δήμου Φιλιατών στην Θεσπρωτία, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved