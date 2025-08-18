Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Κερασοχώρι – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα - Real.gr

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι του δήμου Φιλιατών στην Θεσπρωτία, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου, του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
