Θεσπρωτία: Φωτιά στην περιοχή Σμέρτος του δήμου Φιλιατών - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Σμέρτος του δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας το απόγευμα της Δευτέρας (4/8). Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή παρέουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112 για πυρκαγιά στην περιοχή του Σμέρτου Φιλιατών Θεσπρωτίας εστάλη πριν λίγο, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wild fire in the local community of #Smertos of the Municipality of #Filiaton of the regional unit of #Thesprotia

‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice

