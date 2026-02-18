Θεσπρωτία: Κύματα «σκέπασαν» το παραλιακό μέτωπο στα Σύβοτα - Real.gr

Προβλήματα προκάλεσε η θαλασσοταραχή και οι ισχυροί άνεμοι στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όπου η θάλασσα βγήκε στη στεριά και πλημμύρισε τμήματα του παραλιακού μετώπου.

Στην κεντρική πλατεία, τα κύματα ξεπέρασαν το όριο της ακτογραμμής, με το νερό να καλύπτει πλακόστρωτα σημεία και να φτάνει έως το οδόστρωμα.

Η θάλασσα άφησε πίσω της φερτά υλικά, φύκια και κλαδιά, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε «λίμνη».

Οι αρχές συνιστούν προσοχή σε οδηγούς και πεζούς μέχρι την πλήρη υποχώρηση των φαινομένων.