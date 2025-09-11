Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34, 11/09/2025
Στη σύλληψη ενός 18χρονου, που μαζί με 10 ακόμη άτομα επιτέθηκε σε ανήλικο στις Συκιές, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών 18χρονος ημεδαπός, διότι ξημερώματα της 10-09-2025, στην περιοχή των Συκεών, από κοινού με 10 ακόμη άτομα επιτέθηκαν με αντικείμενα σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, τραυματίζοντάς τον σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου παραμένει για νοσηλεία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για εντοπισμό των υπολοίπων δραστών.

Το χρονικό της επίθεσης

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο 13χρονος βρισκόταν στην περιοχή κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων όταν ομάδα 11 ατόμων τον περικύκλωσε. Οι δράστες τον χτύπησαν με ξύλα και σιδερένια αντικείμενα, προκαλώντας τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών. Ο 18χρονος, που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, συνελήφθη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο κάνουν λόγο για σκηνές πανικού, με τον νεαρό να καταβάλλεται από φόβο και τους κατοίκους της περιοχής να ζητούν αυξημένη αστυνόμευση.

