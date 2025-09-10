Θεσσαλονίκη: 14χρονος και δύο νεαροί «άδειασαν» μαγαζί σε 30 δευτερόλεπτα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα σοκαριστικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή μιας ληστείας «εξπρές» σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστές έναν 14χρονο και δύο ακόμη νεαρούς συνεργούς του.

Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, οι δράστες εισέβαλαν και άδειασαν το κατάστημα, σπέρνοντας τον τρόμο στους υπαλλήλους.

Το αξιοσημείωτο είναι πως οι συγκεκριμένοι νεαροί είχαν στο παρελθόν διαπράξει ξανά ληστεία στον ίδιο χώρο και είχαν συλληφθεί. Γνώριζαν, επομένως, πολύ καλά τη διαρρύθμιση και τον τρόπο δράσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Star, ένας από τους δράστες απείλησε υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ οι άλλοι δύο αποσύνδεσαν την ταμειακή μηχανή και μάζεψαν με γρήγορες κινήσεις χρήματα από διάφορα σημεία του καταστήματος.

«Πήραν και τα δίλεπτα, δεν άφησαν τίποτα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης.