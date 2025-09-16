Θεσσαλονίκη: 15χρονος θύμα άγριου bullying από συνομηλίκους -Τον χτύπησαν στο πρόσωπο και το βιντεοσκόπησαν - Real.gr

Εφιαλτικές στιγμές ζει από τον περασμένο Αύγουστο ένας 15χρονος μαθητής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει πέσει θύμα bullying από δύο συνομήλικούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι δράστες, που αρχικά τον έβριζαν και τον απειλούσαν μέσω κοινωνικών δικτύων, τον εντόπισαν στον Μονόλοφο, όπου τον χτύπησαν βάναυσα στο πρόσωπο. Την επόμενη ημέρα τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη, καταγράφοντας το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.

Παρά την καταγγελία του 15χρονου στην αστυνομία, οι ανήλικοι δεν πτοήθηκαν και πλέον αναζητούνται. Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του δήμου Ωραιοκάστρου, με ανήλικους να χτυπούν, να εξευτελίζουν και να βιντεοσκοπούν τα θύματά τους.