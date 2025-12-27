Θεσσαλονίκη: 18 μπλόκα αγροτών ανοίγουν τον δρόμο του διαλόγου-Καλούν σε συμπόρευση για συνάντηση με την κυβέρνηση - Real.gr

Εκπρόσωποι 18 αγροτικών μπλόκων από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν συνάντηση στην Επανομή ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».