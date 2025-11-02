Θεσσαλονίκη: 18 προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ - Real.gr

Σε 18 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση με μολότοφ που δέχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη χθες, Σάββατο (1/11).

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο, ομάδα περίπου 50 ατόμων πέταξε μολότοφ στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου κι έβαλαν φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Η κατάσταση ηρέμησε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική φθορές υπέστησαν 6 αυτοκίνητα, κάποια εκ των οποίων κάηκαν. Δεν υπήρξαν τραυματίες από το συμβάν.