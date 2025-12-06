Quantcast
Θεσσαλονίκη: 18χρονοι διέρρηξαν τρεις θυρίδες μεταφορών και έκαναν ζημιές σε άλλες επτά - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: 18χρονοι διέρρηξαν τρεις θυρίδες μεταφορών και έκαναν ζημιές σε άλλες επτά

12:45, 06/12/2025
Θεσσαλονίκη: 18χρονοι διέρρηξαν τρεις θυρίδες μεταφορών και έκαναν ζημιές σε άλλες επτά

Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ένα κατσαβίδι. Τα κλοπιμαία θα αποδοθούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας.

Με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα δύο 18χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εισήλθαν σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων και αφαίρεσαν αντικείμενα από τρεις αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ακόμη επτά, στην προσπάθειά τους να τις παραβιάσουν.

Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ένα κατσαβίδι.

Τα κλοπιμαία θα αποδοθούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, ήχησε το 112 σε οικισμούς στα Φάρσαλα - Ζημιές σε διάβαση

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας, ήχησε το 112 σε οικισμούς στα Φάρσαλα - Ζημιές σε διάβαση

09:31 06/12
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο εν μέσω βροχής και πέφτει πάνω στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών - Λαμίας

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο εν μέσω βροχής και πέφτει πάνω στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών - Λαμίας

10:28 06/12
Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

11:12 06/12
Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα σήμερα - Η πρόγνωση για την Κυριακή

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα σήμερα - Η πρόγνωση για την Κυριακή

07:00 06/12
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις Μικροθήβες τρακτέρ από Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο έκλεισαν την Εθνική Οδό - Καίνε άχυρα, χύνουν γάλα - ΕΙΚΟΝΕΣ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις Μικροθήβες τρακτέρ από Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο έκλεισαν την Εθνική Οδό - Καίνε άχυρα, χύνουν γάλα - ΕΙΚΟΝΕΣ

11:33 06/12
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Αυστηρά μέτρα και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία - Ποιοι σταθμοί μετρό θα κλείσουν

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Αυστηρά μέτρα και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία - Ποιοι σταθμοί μετρό θα κλείσουν

06:00 06/12
Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

08:45 06/12
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Έντονη κοινωνικότητα

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Έντονη κοινωνικότητα

09:15 06/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved