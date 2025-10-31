Θεσσαλονίκη: 19χρονος διακινητής έκρυβε πέντε μετανάστες σε Airbnb στο κέντρο - Real.gr

Κατάλυμα σε πέντε παράτυπους μετανάστες παρείχε 19χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Οι πέντε μετανάστες, όλοι Αιγύπτιοι, εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιοι, κατά δήλωσή τους, εισήλθαν τα προηγούμενα 24ωρα παράνομα στην ελληνική επικράτεια από την περιοχή του Έβρου, έχοντας καταβάλει χρηματικό ποσό σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, ενώ κανείς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο 19χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.