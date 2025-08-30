Θεσσαλονίκη: 26χρονος έκρυβε ναρκωτικά στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε - Real.gr

Σε δωμάτιο ξενοδοχείου, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνελήφθη από αστυνομικούς, ένας 26χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 178,5 γραμμαρίων, μία συσκευασία που περιείχε λευκή κρυσταλλική σκόνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, συνολικού βάρους 180 γραμμαρίων, μία συσκευασία με 60 ναρκωτικά δισκία, μία συσκευασία με ουσία σε μορφή βράχων, MDMA, συνολικού βάρους 50 γραμμαρίων, μία συσκευασία που περιείχε γκρι κόκκους άγνωστης χημικής σύστασης, συνολικού βάρους 9,3 γραμμαρίων, μία συσκευασία με κρυσταλλική σκόνη μπεζ χρώματος, MDMA, συνολικού βάρους 11,4 γραμμαρίων, πλήθος άδειων νάιλον συσκευασιών, προσφορών για περαιτέρω διαμοιρασμό και διακίνηση ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών, ένας φορητός υπολογιστής, διάφορα προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα, μία νάιλον συσκευασία που περιείχε σκόνη μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 0,88 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1.055 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 121 δολαρίων Αμερικής και ένα κινητό τηλέφωνο.

Εις βάρος του συλληφθέντα, που θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.