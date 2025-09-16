Quantcast
Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη σύντροφό του σε ξενοδοχείο αφού πήρε κοκαΐνη - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη σύντροφό του σε ξενοδοχείο αφού πήρε κοκαΐνη

09:27, 16/09/2025
Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη σύντροφό του σε ξενοδοχείο αφού πήρε κοκαΐνη

Στιγμές τρόμου και φρίκης από τον ίδιο της τον σύντροφο φέρεται να έζησε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η νεαρή στις Αρχές, όλα έγιναν ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ. Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης!

Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγέλλουσα έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε καταγγελία 20χρονης ημεδαπής – συντρόφου του συλληφθέντα, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 14-09-2025, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - Τι αναφέρει έκθεση ερευνητών

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα - Τι αναφέρει έκθεση ερευνητών

11:01 16/09
Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις στο διηνεκές

Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τραμπ: Είμαστε 1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και ελπίζουμε να είμαστε εις στο διηνεκές

10:53 16/09
«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

«Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου»: Το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια

10:24 16/09
Βίντεο-σοκ: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 16χρονη επειδή τον απέρριψε

Βίντεο-σοκ: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 16χρονη επειδή τον απέρριψε

09:16 16/09
Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος

Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος

10:11 16/09
Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Καρυστιανού στο Kontra News για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

10:34 16/09
Εθνική ομάδα: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket - Το τραγούδι του Λαρεντζάκη, ο λουλουδοπόλεμος στον Γιάννη και το συρτάκι του Σπανούλη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Εθνική ομάδα: Τα «έσπασαν» στα μπουζούκια για το χάλκινο στο Eurobasket - Το τραγούδι του Λαρεντζάκη, ο λουλουδοπόλεμος στον Γιάννη και το συρτάκι του Σπανούλη - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

08:14 16/09
Καραλής: Θέλω κι εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος - ΒΙΝΤΕΟ

Καραλής: Θέλω κι εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος - ΒΙΝΤΕΟ

09:15 16/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved