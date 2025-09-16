Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε την 20χρονη σύντροφό του σε ξενοδοχείο αφού πήρε κοκαΐνη - Real.gr

Στιγμές τρόμου και φρίκης από τον ίδιο της τον σύντροφο φέρεται να έζησε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη. Ο 26χρονος με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η νεαρή στις Αρχές, όλα έγιναν ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στην περιοχή του ΟΣΕ. Όπως περιέγραψε, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης!

Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγέλλουσα έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε καταγγελία 20χρονης ημεδαπής – συντρόφου του συλληφθέντα, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 14-09-2025, σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια γενετήσιων πράξεων, έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες, ενώ προηγουμένως προέβη σε χρήση κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.