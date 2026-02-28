Quantcast
Θεσσαλονίκη: 26χρονος προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με όχημα και χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψη - Real.gr
11:01, 28/02/2026
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής ένας 26χρονος για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, εκκρεμή καταδικαστική απόφαση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο νεαρός, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα στον Εύοσμο και προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει σε επιβατικό αυτοκίνητο.

Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά προκαλώντας σωματική βλάβη σε αστυνομικό. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές. Ο δράστης, κατόπιν αδιαθεσίας, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

