Θεσσαλονίκη: 27χρονος πέταξε την κοκαΐνη κάτω από αυτοκίνητο για να γλιτώσει – Τι βρέθηκε στο σπίτι του - Real.gr

Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, πέταξε κάτω από σταθμευμένο όχημα αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη, ενώ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει της σύλληψης.
Στην κατοχή του, αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν συνολικά, και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, μανιταριών πιθανόν ψυχοτρόπων, κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 5.440 ευρώ.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.