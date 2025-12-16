Quantcast
Θεσσαλονίκη: 34χρονη κατήγγειλε πως πήγε να την πνίξει με κορδόνι ο σύντροφός της – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της - Real.gr
09:59, 16/12/2025
Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα από τη Γεωργία προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, έπειτα από αναζητήσεις στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας κινήθηκε επιθετικά εναντίον της 34χρονης Ουκρανής συντρόφου του μέσα στην οικία της. Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο δράστης φέρεται να της έσφιξε ένα κορδόνι από φόρμα γύρω από τον λαιμό, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τον 14χρονο γιο της, ο οποίος προσπάθησε να τη βοηθήσει.

Μετά το επεισόδιο, ο 44χρονος αποχώρησε από το σημείο. Οπως αναφέρει το thestival.gr, η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, βγήκε από το σπίτι και ζήτησε βοήθεια από περιοίκους, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

