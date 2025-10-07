Θεσσαλονίκη: 42χρονη είχε στην κατοχή της κοκαΐνη και κάνναβη «σοκολάτα» για λογαριασμό έγκλειστου σε φυλακές - Real.gr

Μια 42χρονη που κατηγορείται ότι είχε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι η 42χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμού ενός 47χρονου, έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ο οποίος είχε συλληφθεί την στις 24 Σεπτεμβρίου στην ίδια περιοχή της Θεσσαλονίκης για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 42χρονη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της, καθώς και σε σωματικές έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -471- γραμμάρια κοκαΐνης,

-784- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

-956- γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,

-410- γραμμάρια κάνναβης τύπου «skunk» και

κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.