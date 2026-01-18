Θεσσαλονίκη: 43χρονος έτρεχε στον Περιφερειακό με 153χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 80! - Real.gr

Σύνοψη από το
Ένας 43χρονος οδηγός συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 43χρονος κατελήφθη με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να οδηγεί επικίνδυνα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, κινούμενος με 153 χλμ/ώρα αντί για 80χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.
Το περιστατικό έγινε γύρω στη 1 τα ξημερώματα στην Εσωτερική Περιφερειακή, κοντά στον κόμβο Ιθάκης.