Θεσσαλονίκη: 43χρονος έτρεχε στον Περιφερειακό με 153χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 80! - Real.gr

Θεσσαλονίκη: 43χρονος έτρεχε στον Περιφερειακό με 153χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 80!
Θεσσαλονίκη: 43χρονος έτρεχε στον Περιφερειακό με 153χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 80!

11:50, 18/01/2026
Θεσσαλονίκη: 43χρονος έτρεχε στον Περιφερειακό με 153χλμ/ώρα ενώ το όριο είναι 80!



  • Σύμφωνα με την Αστυνομία, 43χρονος κατελήφθη να οδηγεί με 153 χλμ/ώρα αντί για 80χλμ/ώρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.
  • Ο οδηγός κατελήφθη με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται επικίνδυνα, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα στην Εσωτερική Περιφερειακή, κοντά στον κόμβο Ιθάκης.
Ένας 43χρονος οδηγός συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς διαπιστώθηκε να οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 43χρονος κατελήφθη με συσκευή ελέγχου ταχύτητας (radar) να οδηγεί επικίνδυνα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, κινούμενος με 153 χλμ/ώρα αντί για 80χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.

Το περιστατικό έγινε γύρω στη 1 τα ξημερώματα στην Εσωτερική Περιφερειακή, κοντά στον κόμβο Ιθάκης.

