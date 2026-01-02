Θεσσαλονίκη: 43χρονος παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ κι αυτή με τον σύντροφό της τον ξυλοκόπησαν - Real.gr

Quantcast
09:30, 02/01/2026
Θεσσαλονίκη: 43χρονος παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ κι αυτή με τον σύντροφό της τον ξυλοκόπησαν

09:30, 02/01/2026

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προέβησαν, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της.

Πιο συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε τη νεαρή κοπέλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον αλλοδαπό, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

