Θεσσαλονίκη: 45χρονος επαίτης γρονθοκόπησε δύο γυναίκες μετά από καυγά - Real.gr

Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 45χρονος, επαιτώντας μεσημεριανές ώρες χθες σε κεντρικό σημείο της πόλης κι έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, απώθησε τη μία εξ’ αυτών με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και χτύπησε με γροθιά την άλλη με συνέπεια να προκληθεί τραύμα στο φρύδι της.

Η δεύτερη παθούσα διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου αφού της παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες, αποχώρησε.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκαν σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.