Αγρότες: Απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού στο ύψος των Μαλγάρων - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Αγρότες: Απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού στο ύψος των Μαλγάρων - ΕΙΚΟΝΕΣ
Αγρότες: Απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού στο ύψος των Μαλγάρων – ΕΙΚΟΝΕΣ

14:35, 08/01/2026
Αγρότες: Απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού στο ύψος των Μαλγάρων – ΕΙΚΟΝΕΣ

Πράξη έκαναν οι αγρότες τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων. Στα Μάλγαρα, λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι προχώρησαν στον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού.

Οι αγρότες έχουν και την στήριξη συναδέλφων τους από την Ημαθία που βρέθηκαν σήμερα εκεί, αλλά και από το μπλόκο του Γύψοχωρίου από την Πέλλα. Νωρίτερα βρέθηκαν και φοιτητές, φοιτητικοί σύλλογοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες.

Στη Χαλκηδόνα, στις 12.00, και εκεί έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Έδεσσας, αλλά οι αγρότες δεν έχουν κλείσει παραδρόμους. Ακόμη ένα μπλόκο έχει στηθεί αυτή την ώρα στην Κατερίνη, στο νότιο τμήμα του κόμβου της Εθνικής οδού. Κλειστό είναι και το τελωνείο των Ευζώνων, στην είσοδο και στην έξοδο για όλα τα οχήματα για 48 ώρες.

Από εκεί και πέρα ισχύει αυτό το οποίο λένε και οι υπόλοιποι αγρότες, οι οποίοι συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων ότι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά αυτός ο διάλογος να γίνει, όπως λένε, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν γίνει αυτός ο διάλογος και γίνει αυτή η συνάντηση, στη συνέχεια θα επανεξετάσουν τη στάση τους.

