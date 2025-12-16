Quantcast
Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της - Τον κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 9 ετών - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της – Τον κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 9 ετών

09:35, 16/12/2025
Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της – Τον κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 9 ετών

Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια 55χρονη σήμερα γυναίκα κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία, η 55χρονη βίαζε τον γιo της οικιακής της βοηθού από όταν εκείνος ήταν 9 ετών. Κατά τη σχετική καταγγελία, ο εφιάλτης για το αγόρι κράτησε για 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού για να προχωρά στις αρρωστημένες πράξεις της. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς

10:30 16/12
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 του Μετρό από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στη Γραμμή 3 του Μετρό από Χολαργό μέχρι Αεροδρόμιο

10:22 16/12
Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος»

Αθηνά Οικονομάκου: Το μήνυμα όλο νόημα για όσα την έφεραν στο σήμερα – «Δεν μπορώ να μην σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος»

10:15 16/12
Καρυστιανού στο Kontra News: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα

Καρυστιανού στο Kontra News: Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα

10:12 16/12
Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

Κοζάνη: Συλλαλητήριο από αγρότες, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους στο μπλόκο της Σιάτιστας

10:04 16/12
Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια

Επιστροφή στις νίκες «ψάχνει» ο Ολυμπιακός υποδεχόμενος την Βαλένθια

10:00 16/12
Θεσσαλονίκη: 34χρονη κατήγγειλε πως πήγε να την πνίξει με κορδόνι ο σύντροφός της – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Θεσσαλονίκη: 34χρονη κατήγγειλε πως πήγε να την πνίξει με κορδόνι ο σύντροφός της – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

09:59 16/12
Έξι σούπερ τροφές για ενίσχυση της ανοσίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Έξι σούπερ τροφές για ενίσχυση της ανοσίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα

09:45 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved