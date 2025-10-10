Quantcast
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες - BINTEO - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες – BINTEO

08:54, 10/10/2025
ΠΗΓΗ: emakedonia

Ένα αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 03:15 στη συμβολή των οδών Νικομηδείας με Μακρυγιάννη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες και ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει ή ήταν σταθμευμένο, ξέσπασε η φωτιά στο όχημα.

Στο σημείο βρέθηκαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που ευτυχώς άφησε πίσω της μόνο υλικές ζημιές αφού δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

 

 

