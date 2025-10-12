Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο παιδιά στην Τριανδρία - Real.gr

Δύο παιδιά παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:40 στην Τριανδρία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Ελευθερίας, παρέσυρε τα δύο παιδία ηλικίας 9 και 10 ετών.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή τους.

Σημειώνεται πως η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο.