Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι – Τρεις τραυματίες - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι – Τρεις τραυματίες

10:07, 14/02/2026
Σύνοψη από το

  • Περίπου στις 5:20, έξι άτομα φέρονται να συνεπλάκησαν με άλλα έξι άτομα έξω από νυχτερινό κέντρο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
  • Η ένταση κλιμακώθηκε με αφορμή την παρενόχληση μίας κοπέλας, οδηγώντας σε γενικευμένη εμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.
  • Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε μία προσαγωγή.
Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/2) έξω από κλαμπ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 5:20 έξι άτομα φέρονται να συνεπλάκησαν με άλλα έξι άτομα, με αφορμή την παρενόχληση μίας κοπέλας, που ενδέχεται να αποτέλεσε την αφορμή του επεισοδίου.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα ανάμεσά τους και ακολούθησε γενικευμένη εμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε σε μία προσαγωγή, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

ΠΗΓΗ: thestival.gr

