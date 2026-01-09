Θεσσαλονίκη: Άγριο επεισόδιο σε κελί στο Μεταγωγών – Κρατούμενος τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Άγριο επεισόδιο σε κελί στο Μεταγωγών – Κρατούμενος τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό

12:54, 09/01/2026
  • Ένας 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε 51 ετών αστυνομικό σε κελί στο Μεταγωγών Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπαλλήλων (πλημμέλημα).
  • Συνελήφθη επίσης ένας 33χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δικάστηκε στο Αυτόφωρο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών χωρίς αναστολή για βία κατά υπαλλήλων. Στην απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας λόγο για κρίση πανικού του συγκρατούμενού του.
Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από ένταση που προκλήθηκε σε κελί, 23χρονος κρατούμενος γρονθοκόπησε τον 51 ετών αστυνομικό, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις του. Ο παθών, που δέχθηκε το χτύπημα, όταν λόγω της έντασης πλησίασε το κελί για να κατευνάσει τα πνεύματα, διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 23χρονος (ημεδαπός), όπως επίσης ένας 33χρονος (αλλοδαπός). Ο πρώτος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα) και βία κατά υπάλληλων (πλημμέλημα), ενώ ο δεύτερος δικάστηκε στο Αυτόφωρο, το οποίο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, για βία κατά υπαλλήλων.

Στην απολογία του, ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, κάνοντας -μεταξύ άλλων- λόγο για κρίση πανικού που έπιασε τον 23χρονο συγκρατούμενό του.

