Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο στην Αριστοτέλους – Τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο κεφάλι και τον λαιμό - Real.gr

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας 25χρονος Αλγερινός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένας 22χρονος από το Ιράκ.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 00:30 στο πέταλο της Αριστοτέλους, στο ύψος της οδού Βλάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, δράστης και θύμα ήταν στην ίδια παρέα όμως για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας ο 22χρονος επιτέθηκε στον 25χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε στο λαιμό και στο κεφάλι τον 25χρονο. Για την άμεση ιατρική αντιμετώπιση των τραυμάτων, ο παθών μεταφέρθηκε με περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 22χρονο, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Από την περαιτέρω έρευνα ανωτέρω αστυνομικών, προέκυψε ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός (1) μήνα και οκτώ (8) ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως.