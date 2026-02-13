Θεσσαλονίκη: Ανατροπή IX τα ξημερώματα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Ανατροπή IX τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

07:45, 13/02/2026
Σύνοψη από το

  • Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα.
  • Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και Λ. Καυταντζόγλου.

Tο τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 3:00, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του emakedonia, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

