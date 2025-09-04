Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

09:56, 04/09/2025
Τραγωδία το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχλαδιώτου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 80 ετών.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

