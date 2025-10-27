Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» σε κατάστημα στα Λαδάδικα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επεισόδιο σημειώθηκε με το “καλημέρα” σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένας άνδρας τα έκανε γυαλιά καρφιά ενώ αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 06:30 σε ψιλικατζίδικο- καφέ επί της οδού Πολυτεχνείου, στα Λαδάδικα, στο κέντρο της πόλης.

Οπως αναφέρει το thestival.gr, ο άνδρας άρχισε να έχει αρχικά λεκτικές αντιπαραθέσεις με πελάτες του καταστήματος ενώ στη συνέχεια άρχισε να πετάει καρέκλες και να προκαλεί φθορές σπάζοντας και την τζαμαρία εξωτερικά του καταστήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ανέφερε ότι ο άνδρας ήταν μεθυσμένος. “Τρόμαξα πολύ”, δήλωσε επίσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προσήγαγαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.