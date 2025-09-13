Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι απείλησαν με μαχαίρι, χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν συνομήλικό τους - Real.gr

Ένα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων ήρθε στο φως μετά από καταγγελία ανήλικου και του πατέρα του στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με δικογραφία που σχηματίστηκε, δυο ανήλικοι εξύβρισαν και απείλησαν με σουγιάδες συνομήλικο τους βιντεοσκοπώντας το περιστατικό στην περιοχή του Μονόλοφου, ενώ ένας εκ των δύο στην περιοχή της Νεοχωρούδας, με χρήση βίας ανάγκασε τον καταγγέλοντα να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη ενώ βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου σχημάτιζουν δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων.

Προηγήθηκε καταγγελία στην ανωτέρω Υπηρεσία από έτερο ανήλικο και από τον πατέρα του, σε βάρος των δύο νεαρών, σύμφωνα με την οποία από τέλη Αυγούστου έως 07 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι προαναφερόμενοι εξύβριζαν επανειλημμένα τον ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, σύμφωνα με την καταγγελία, την 06-09-2025 τον εντόπισαν στην περιοχή του Μονόλοφου, όπου τον εξύβρισαν και τον απείλησαν με μαχαίρια τύπου σουγιά, ενώ ο ένας εξ’ αυτών, τον χτύπησε στο πρόσωπο και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του, το οποίο στη συνέχεια ανήρτησε σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, την 07-09-2025 οι δράστες εντόπισαν τον παθόντα στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου με χρήση βίας ο ένας εκ των δύο, τον ανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη και παράλληλα βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.