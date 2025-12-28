Θεσσαλονίκη: Άνοιξε προσωρινά το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων - Real.gr

Άνοιξαν οι αγρότες προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 18.00 και θα αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα γίνει. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ήδη ανοιχτό.

Για μια ώρα, από τις 13.00 μέχρι τις 14.00, οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας οδού στη θέση Δερβένι (προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα) και σχηματίστηκαν ουρές στους παράδρομους στους οποίους διοχετεύτηκαν τα αυτοκίνητα.