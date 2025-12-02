Θεσσαλονίκη: Άνοιξε το τελωνείο στους Ευζώνους μετά από τέσσερις ώρες αποκλεισμού - Real.gr

Στις 22:30, μία ώρα νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, οι αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν τελικά το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας γύρω στις 18:30, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση είχαν πραγματοποιήσει και στις 12 το μεσημέρι, με τη διάρκεια της κινητοποίησης να διαρκεί λίγο περισσότερο από τρεις ώρες.

Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλη της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του τελωνείου, περνούν φορτηγά που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη.