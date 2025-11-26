Θεσσαλονίκη: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε ιεροπραξία στον ιερέα ο οποίος καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε ιεροπραξία στον ιερέα ο οποίος καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

21:00, 26/11/2025
Ανακοίνωση σχετικά με την καταγγελία σε βάρος ιερέα από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση εξέδωσε η μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου.

Επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης και την εκδίκαση της υπόθεσης απαγορεύτηκε στον κληρικό της μητρόπολης η τέλεση ή η συμμετοχή του σε δικαιοπραξία.

Τονίζεται ακόμη, ότι η μητρόπολη δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία αλλά δέχθηκε επώνυμο τηλεφώνημα για το θέμα και ότι δεν έχει ενημερωθεί αρμοδίως από αστυνομική ή δικαστική αρχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

