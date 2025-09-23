Θεσσαλονίκη: Aπήγαγαν 15χρονο – Τον χτύπησαν, τον απείλησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 18χρονου ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε έναν 15χρονο και τον εκβίασε για να του καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ προχώρησαν χθες, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του τμήματος Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος κατηγορείται ότι με έτερο οδηγό και με τη χρήση βίας επιβίβασε τον 15χρονο σε όχημα τύπου βαν στην περιοχή της Ασπροβάλτας και του αφαίρεσαν 50 ευρώ.

Ακολούθως, απαίτησαν με εκβιασμούς να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ σε δύο εβδομάδες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, προ ημερών ο 18χρονος είχε ξαναζητήσει 500 ευρώ από τον 15χρονο, χωρίς ωστόσο το θύμα να τα καταβάλει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και ο 18χρονος συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα. Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά και τον έτερο συνεργό που οδηγούσε το βαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, θύμα και δράστης φέρεται να γνωρίζονται.