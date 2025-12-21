Θεσσαλονίκη: «Απόβαση» Αγιοβασίληδων με SUP στον Θερμαϊκό – Βίντεο και Φωτογραφίες - Real.gr

Δεκάδες Άγιοι Βασίληδες, φορώντας τους χαρακτηριστικούς σκούφους και τις εορταστικές στολές, «προσθαλασσώθηκαν» στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής (21/12), προσφέροντας ξεχωριστές εικόνες και χαρά σε όσους είχαν την τύχη να τους δουν.

Οι Αγιοβασίληδες δεν ήρθαν με έλκηθρο αλλά «SUPάροντας» στον Θερμαϊκό, κατά μήκος της νέας παραλίας, μοιράζοντας ευχές και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους που απολάμβαναν τη βόλτα τους με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Η δράση διοργανώθηκε από τη ThesSUP.gr για 5η συνεχόμενη χρονιά. Οι Αγιοβασίληδες έκαναν κουπί επάνω σ’ ένα SUP και ξεκινώντας από τον Λευκό Πύργο και με κατεύθυνση προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Φέτος, για πρώτη φορά ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη μία ομάδα δέκα αθλητών από τα Σκόπια ώστε να κάνει sup στο Θερμαϊκό, στο ιδιαίτερα κεφάτο και γιορτινό event.

Μικροί και μεγάλοι δεν απολαμβάνουν απλώς τις ιδιαίτερες εικόνες, αλλά φροντίζουν και μέσω των φωτογραφιών να κρατήσουν «ζωντανές» τις στιγμές.