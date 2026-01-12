Θεσσαλονίκη: Αθώος λόγω έμπρακτης μετάνοιας πρώην διοικητικός παράγοντας του ΔΣΘ - Καταγγέλθηκε για κακοδιαχείριση με αγορές αντισηπτικών - Real.gr

Για τον ίδιο λόγο αθωώθηκαν δύο φαρμακοποιοί, που διώκονταν για άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Αθωώθηκε, λόγω έμπρακτης μετάνοιας, πρώην μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) για υπόθεση κακοδιαχείρισης, που καταγγέλθηκε στα ταμεία του Συλλόγου και συνδεόταν με δαπάνες για αγορά αντισηπτικών και ειδών καθαριότητας, κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η δίωξη που του είχε απαγγελθεί αφορούσε τις πράξεις της απιστίας και της υπεξαίρεσης, σε βαθμό πλημμελήματος. Για την μεν απιστία, το ποσό, σύμφωνα με τη μήνυση που είχε υποβληθεί εις βάρος του, αφορούσε το ποσό των 105.000 ευρώ, ενώ η υπεξαίρεση συνδεόταν με ποσό γύρω στις 2.000 ευρώ.

Καταθέτοντας ως μάρτυρες, μέλη της σημερινής και της προηγούμενης διοίκησης του ΔΣΘ ανέφεραν ότι το ποσό της απιστίας επιστράφηκε, ενώ ο Σύλλογος αποζημιώθηκε (εντόκως) για το συνδεόμενο με την υπεξαίρεση ποσό. «Ουδεμία χρηματική απαίτηση υπάρχει εις βάρος του», κατέθεσαν στελέχη της διοίκησης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη η υπόθεση λόγω της δικηγορικής ιδιότητας του κατηγορούμενου (ειδική δωσιδικία), τον έκρινε αθώο, κάνοντας επίκληση στην έμπρακτη μετάνοια. Για τον ίδιο λόγο αθωώθηκαν δύο φαρμακοποιοί, που διώκονταν για άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.