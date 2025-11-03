Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 55χρονο που έβγαλε όπλο σε νεαρούς και πυροβόλησε στον αέρα - Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος - Real.gr

Ο 55χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα επειδή τον ενοχλούσε μία παρέα ανηλίκων και από τα πυρά τραυματίστηκε ένας 15χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όλα συνέβησαν, χθες το βράδυ, στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται να ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν ανήλικοι, οι οποίοι -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, κι έβαλλε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 55χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.