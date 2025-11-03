Quantcast
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 55χρονο που έβγαλε όπλο σε νεαρούς και πυροβόλησε στον αέρα - Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 55χρονο που έβγαλε όπλο σε νεαρούς και πυροβόλησε στον αέρα – Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

11:58, 03/11/2025
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 55χρονο που έβγαλε όπλο σε νεαρούς και πυροβόλησε στον αέρα – Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

Ο 55χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα επειδή τον ενοχλούσε μία παρέα ανηλίκων και από τα πυρά τραυματίστηκε ένας 15χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 55χρονο, ο οποίος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όλα συνέβησαν, χθες το βράδυ, στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται να ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν ανήλικοι, οι οποίοι -σύμφωνα με την αστυνομία- βρίσκονταν σε γήπεδο, που είναι κοντά στο σπίτι του συλληφθέντα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, κι έβαλλε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 55χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων του Stanford διακρίθηκαν 244 μέλη του ΑΠΘ

13:32 03/11
Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

Σουδάν: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν πόλεις και χωριά λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων

13:30 03/11
Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

Καλαμάτα: «Ήταν μια κακή στιγμή» - Τι λέει ο γιος του 76χρονου για το περιστατικό με το ροτβάιλερ

13:29 03/11
Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

Π. Μαρινάκης: Οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα εξασφαλίσουν ότι πάντα η Ελλάδα θα έχει το καλύτερο και φθηνότερο νερό

13:22 03/11
Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

Britney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τις ανησυχητικές αναρτήσεις

13:15 03/11
Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

Μητέρα Άλκη Καμπανού: «Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους»

13:13 03/11
Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Δίκη για υποκλοπές: «Το άνοιξα χωρίς υποψία...» - Τι κατέθεσε υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη

13:07 03/11
Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

Φίλης στον realfm 97,8 για Γκιλφόιλ: Είναι μία αρκετά έξυπνη γυναίκα, πολύ πετυχημένη, που θέλει να πετύχει και σε αυτό το πόστο

13:00 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved