Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε άνδρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών - Real.gr

Ημεδαπός άνδρας συνελήφθη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών χθες το βράδυ, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Ο εν λόγω άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και από το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 104,44 γραμμαρίων, τρια κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.755 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.