Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο φυγόποινους – Είχαν καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσαν ελεύθεροι - Real.gr

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από αστυνομικούς διαφόρων yπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Συγκεκριμένα ένας 41χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην περιοχή της Ασπροβάλτας, από αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλβης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 ετών, για παράνομη διακίνηση μεταναστών και πλαστογραφία.

Ένας 39χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μονομελούς εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και χρηματική ποινή 2.600 ευρώ για ληστεία.

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ελέγχων συνελήφθη και ένας 22χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς του τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτή Θεσσαλονίκης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής όπως και 20χρονος αλλοδαπός, η σύλληψη του οποίου έγινε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτή Κιλκίς, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή και προσαγωγή ενώπιον του για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.