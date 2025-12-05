Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε επτά άτομα για «φρουτάκια» - Real.gr

Κατάστημα όπου διεξάγονταν τυχερά παίγνια, τύπου «φρουτάκια», εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά άτομα, ανάμεσα σε αυτά τρεις εργαζόμενοι (ο προσωρινά υπεύθυνος και δύο υπάλληλοι) και τέσσερις πελάτες, ενώ αναζητείται η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία αφορά -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές (με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), ο κεντρικός server, μέσω του οποίου διεξάγονταν τα τυχερά παίγνια, και το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.