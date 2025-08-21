Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης - Real.gr

Πάνω από 31.000 οδηγοί πιάστηκαν να έχουν πατημένο το γκάζι παραπάνω από το επιτρεπτό όριο ταχύτητας, ενώ περισσότεροι από 2.5000 εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς κράνος, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησε το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Διεύθυνση Τροχαίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν 31.584 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 259 για αντικανονικό προσπέρασμα, 808 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 2.585 για οδήγηση χωρίς κράνος, 2.965 παραβάσεις στέρηση άδειας οδήγησης, 1.276 για έλλειψη – μη χρήση ζώνης και 467 παραβάσεις χρήση κινητού τηλεφώνου.

Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά το α’ εξάμηνο του 2025 πραγματοποίησε 988 γενικές εξορμήσεις με συμμετοχή 1.836 αστυνομικών, κατά τις οποίες ελέγχθησαν 49.011 οχήματα και συνελήφθησαν 123 παραβάτες.

Επιπλέον, συγκροτήθηκαν 348 συνεργεία ελέγχου ταχύτητας, που βεβαίωσαν 31.584 παραβάσεις και 1.770 συνεργεία ελέγχου μέθης, όπου ελέγχθησαν 75.456 οδηγοί και διαπιστώθηκαν 986 παραβάσεις.

Έγιναν επίσης εξειδικευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 19.359 παραβάσεις, 6.544 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, όπου διαπιστώθηκαν 229 παραβάσεις και έλεγχοι σε ταξί, με 180 παραβάσεις κατά τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους.