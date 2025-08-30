Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 76χρονη αγνοούμενη κολυμβήτρια - Real.gr

Η 76χρονη ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 76χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν από την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη.

Τη γυναίκα εντόπισε το ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού σώματος, όπως αναφέρει η voria.

Η 76χρονη ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

Το λιμενικό ειδοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού της 76χρονης γυναίκας από τη Σερβία στον Θερμαϊκό Κόλπο.