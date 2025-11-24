Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν και τραυματίστηκαν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο καταγράφει διαρρήκτες πεσμένους στην άσφαλτο, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από σπίτι που εισέβαλλαν στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

Οι δύο διαρρήκτες πήδηξαν από το μπαλκόνι ύψους 6 μέτρων με συνέπεια να τραυματιστούν και να συλληφθούν.

«Περίπου στις 8 το βράδυ ανέβηκα πάνω στο σπίτι και μπαίνοντας αντίκρισα δύο σκιές μέσα στα δωμάτια. Μπήκα μέσα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μιλώντας στο MEGA.

«Βγήκαν έξω στη βεράντα. Η βεράντα έχει ύψος 8-10 μέτρα. Βγήκαν από το μπαλκόνι και πιάστηκαν από ένα κάγκελο, και επειδή ήταν λίγο εύσωμοι, έπεσαν κάτω με το κάγκελο πάνω στην πλάτη τους».

Είναι η αφήγηση του ιδιοκτήτη.

«Αυτοί φώναζαν από τον πόνο, έσπασαν πόδια, χέρια. Τρόμαξαν από εμένα. Μέσα ήταν τα χρυσαφικά, δεν πρόλαβαν να πάρουν κάτι».