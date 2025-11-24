Quantcast
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν και τραυματίστηκαν - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
18:47, 24/11/2025
Βίντεο καταγράφει διαρρήκτες πεσμένους στην άσφαλτο, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από σπίτι που εισέβαλλαν στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

Οι δύο διαρρήκτες πήδηξαν από το μπαλκόνι ύψους 6 μέτρων με συνέπεια να τραυματιστούν και να συλληφθούν.

«Περίπου στις 8 το βράδυ ανέβηκα πάνω στο σπίτι και μπαίνοντας αντίκρισα δύο σκιές μέσα στα δωμάτια. Μπήκα μέσα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μιλώντας στο MEGA.

«Βγήκαν έξω στη βεράντα. Η βεράντα έχει ύψος 8-10 μέτρα. Βγήκαν από το μπαλκόνι και πιάστηκαν από ένα κάγκελο, και επειδή ήταν λίγο εύσωμοι, έπεσαν κάτω με το κάγκελο πάνω στην πλάτη τους».

Είναι η αφήγηση του ιδιοκτήτη.

«Αυτοί φώναζαν από τον πόνο, έσπασαν πόδια, χέρια. Τρόμαξαν από εμένα. Μέσα ήταν τα χρυσαφικά, δεν πρόλαβαν να πάρουν κάτι».

 

