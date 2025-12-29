Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η ένοικος του διαμερίσματος που κάηκε – Στο νοσοκομείο τρίδυμα - Real.gr

Η ηλικιωμένη φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μία ηλικιωμένη, που απεγκλωβίστηκε από φλεγόμενο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Κυριακής. Η ηλικιωμένη φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο ενήλικες και τρίδυμα μωρά, τα οποία βρίσκονταν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου.

«Η μία ενήλικη ασθενής, σοβαρά εγκαυματίας, διασωληνώθηκε στο σημείο από την γιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε άμεσα στο εφημερεύον ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Οι υπόλοιποι ασθενείς διακομίστηκαν σε σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στο συμβάν επιχείρησαν 2 συμβατικά ασθενοφόρα, το ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με συνολικά 8 Διασώστες και 1 Ιατρό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.