Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι θα βγάλει μαχαίρι - Real.gr

Δίωξη για ληστεία ασκήθηκε στον 13χρονο, ο οποίος, με την απειλή ότι θα βγάλει μαχαίρι, άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από νεαρό, 21 ετών. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τα ξημερώματα στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη. Το 21 ετών θύμα κατευθυνόταν προς τον Λευκό Πύργο για να σταθμεύσει το πατίνι, όταν, όπως κατήγγειλε, τον πλησίασε ο ανήλικος κι έχοντας το χέρι του στην τσέπη του, τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι.

Υπό τον φόβο να κάνει πράξη την απειλή του, ο καταγγέλλων παρέδωσε το πατίνι και ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Μέσω της εφαρμογής που διαθέτουν τα ενοικιαζόμενα πατίνια, ο 21 ετών νεαρός εντόπισε την τοποθεσία του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο ανήλικος λίγη ώρα αργότερα, από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αντ. Καμαρά.

Ο 13χρονος, ο οποίος διαμένει σε δομή ανηλίκων, αναγνωρίστηκε από τον παθόντα και παρότι ο τελευταίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία εις βάρος του, με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.