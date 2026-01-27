Quantcast
Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος

12:23, 27/01/2026
Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος

Δύο ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση νεφρού εντός των επόμενων ωρών, χάρη στη δωρεά οργάνων 48χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε έπειτα από νοσηλεία στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας από ρήξη ανευρύσματος.

Παράλληλα, δύο έως τέσσερις ακόμη ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν τις προσεχείς ημέρες σε μεταμόσχευση κερατοειδούς, από μοσχεύματα που προέρχονται από τη δωρεά οργάνων της ίδιας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεφροί μεταφέρθηκαν στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος ιστοσυμβατότητας.

Εντός των προσεχών ωρών αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιλογή των ληπτών, στους οποίους θα μεταμοσχευθούν.

Οι κερατοειδείς μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Το ήπαρ της 48χρονης, για τη λήψη του οποίου είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ειδική ομάδα από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, κρίθηκε τελικά ακατάλληλο για μεταμόσχευση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Η Καρυστιανού είναι ο ορισμός του απολιτίκ – Πολιτικά κοράκια φούσκωναν τα πανιά της

13:28 27/01
Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

Οργή στα Τρίκαλα για την τραγωδία στο εργαστάσιο Βιολάντα: «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους» – BINTEO

13:18 27/01
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πυροδότησε πυρκαγιές - Η Μελβούρνη κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα των τελευταίων 17 ετών

13:15 27/01
Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

Μητσοτάκης για ευλογιά αιγοπροβάτων: Μόνη προτεραιότητα και μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας - Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού

13:06 27/01
Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

Victoria Beckham: Ηχηρή η απουσία του Brooklyn από τη μεγάλη στιγμή της

13:00 27/01
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο - Προτεραιότητα η ενεργειακή θωράκιση της χώρας

12:58 27/01
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

12:47 27/01
Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

Τρεις Γάλλοι τουρίστες έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή σκάφους ανοικτά του Ομάν

12:45 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved