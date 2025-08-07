Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σκυλοτροφές σε φιλοζωικές οργανώσεις και δημότες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα - Real.gr

Στη διανομή σημαντικής ποσότητας σκυλοτροφών σε φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές δημότες που παρέχουν καθημερινή φροντίδα στα αδέσποτα προχωράει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της φροντίδας των αδέσποτων ζώων εντός των ορίων του.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη δωρεάς από ιδιωτική εταιρεία και έχει στόχο την έμπρακτη ενίσχυση των ανθρώπων και των φορέων που συμβάλλουν με συνέπεια στην προστασία και τη φροντίδα των ζώων.

Δικαιούχοι είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι εγγεγραμμένοι εθελοντές φιλόζωοι του Δήμου και όσοι πολίτες εγγράφονται επί τόπου στη λίστα εθελοντών κατά την παραλαβή των τροφών.

Η ποσότητα που θα διανεμηθεί είναι 20 κιλά σκυλοτροφής ανά μεμονωμένο φιλόζωο και τουλάχιστον 60 κιλά ανά οργάνωση, κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του δήμου στο τηλέφωνο 2310 208-793.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ